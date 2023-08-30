Среда, 30 августа, 2023
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Полицейские раскрыли кражу телефона на одной из улиц Рязани

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Полицейские оперативно раскрыли кражу телефона, совершенную на Куйбышевском шоссе.

Поздно вечером к 25-летнему рязанцу на улице подошел нетрезвый незнакомец и попросил телефон, чтобы позвонить родственникам. Мужчина откликнулся на просьбу, но прохожий злоупотребил доверием рязанца, ударил его по ребрам и скрылся вместе с чужим телефоном. Позже выяснилось, что от рук грабителя рязанец получил перелом ребер.

Сотрудники полиции задержали похитителя, однако украденный телефон уже был продан.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба регионального МВД.

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