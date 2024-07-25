Четверг, 25 июля, 2024

Полицейские раскрыли кражу кошелька в рейсовом автобусе в Касимовском районе

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

В Касимовском районе двое ранее судимых мужчин, 25 и 71 лет, попались на краже кошелька у 41-летней жительницы деревни Нарышкино. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Женщина ехала в автобусе в сторону Касимова, и, по ее словам, случайно выронила кошелек за сиденье. Мужчины, сидевшие за ней, заметили это, но вместо того, чтобы вернуть кошелек, решили воспользоваться содержимым.

Алкоголь и жадность сгубили злоумышленников. Мужчины, ранее судимые за кражи, недавно выпили и недолго думая, решили «освежиться» за счет похищенных денег. Попытка оплатить спиртное банковской картой из кошелька потерпевшей дала о себе знать — полиция быстро вышла на след злоумышленников.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье т.158 УК РФ (кража). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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