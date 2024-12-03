Полицейские поймали подростков, кидавших петарды в окна жилых домов в Московском районе Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители установили, что к противоправным действиям причастны трое рязанцев — двое 15-летних и 17-летний подросток. Их разыскали и доставили в отдел. Нарушителей привлекут к ответственности.

Напомним, сегодня появилось видео с подростками, которые ежедневно взрывают мощные петарды и закидывают их в окна жилых домов. Полиция начала разбирательство после публикации видео в СМИ.