Полицейские обнародовали подробности ДТП в Канищеве, в котором пострадал ребёнок

Управление МВД России по Рязанской области обнародовало подробности ДТП, в котором пострадали трое пассажиров – двое взрослых и ребёнок.

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28 апреля приблизительно в 17.05 около дома №21 по улице Бирюзова 65-летний житель Рыбного, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Мужчина совершил наезд на припаркованный у проезжей части автомобиль «ГАЗель».

В итоге «ГАЗель» отбросило на припаркованный «Киа Рио». В результате происшествия пострадали 60-летняя и 41-летняя пассажира «Киа Спортейдж» и 11-летняя девочка, которая также находилась в этом автомобиле.

По факту произошедшего проводится проверка.