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Полицейские объяснили разанцам, как защитить смартфон от взлома и кражи

Алексей Самохин

Рязанская полиция опубликовала памятку для жителей Рязани, как защитить смартфон от взлома и кражи.

Современный телефон хранит в себе не только личные фото и переписки, но и доступ к банковским приложениям, «Госуслугам», маркетплейсам и рабочим чатам. Если устройство попадёт в руки злоумышленников, это может привести не только к финансовым потерям, но и к краже аккаунтов.

Чем опасен украденный смартфон?

Мошенники могут перевести деньги из банковского приложения.

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Через «Госуслуги» оформить кредит или микрозайм.

Получить доступ к соцсетям и мессенджерам.

Найти пароли от криптокошельков и других сервисов.

Как защитить смартфон?

Установите сложный пароль (6+ символов), лучше PIN-код, чем графический ключ.

Отключите автосохранение паролей в браузере, используйте менеджеры паролей (Bitwarden, 1Password, KeePass).

Запретите отображение SMS на заблокированном экране, чтобы скрыть коды подтверждения.

Настройте удалённую блокировку и очистку данных (Find My iPhone / Google Find My Device).

Включите вход в важные приложения по биометрии (отпечаток пальца, Face ID).

Не оставляйте телефон без присмотра — его потеря может стоить вам не только денег, но и конфиденциальных данных.

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