Суббота, 25 ноября, 2023
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Полицейские нагрянули в развлекательные заведения на улице Почтовой

7info7
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В ночь на 25 ноября полицейские вновь провели масштабные рейды в Рязани. Их результаты обнародовала пресс-служба Управления МВД России по региону.

В ходе рейдов сотрудники ППС и ГИБДД выявили и пресекли более 300 административных правонарушений. Только в Рязани в отделы полиции доставлено 42 человека.

Полицейские проверили развлекательные заведения на улице Почтовой. Как итог — оттуда в отдел полиции доставили 19 человек. Также сотрудники полиции массово проверяли соблюдение наложенных судами ограничений на лиц, состоящих под административным надзором и раздавали гражданам, особенно пожилого возраста, листовки по профилактике дистанционного мошенничества.

Профилактические рейдовые мероприятия на территории региона будут продолжены.

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