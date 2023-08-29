Вторник, 29 августа, 2023
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Полицейские изъяли у рязанца более 800 граммов наркотиков

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Фото: МВД Рязанской области

Полицейские изъяли у 27-летнего рязанца более 800 граммов марихуаны и гашиша.

Наркотики мужчина хранил в квартире и гараже. Полицейские разработали специальную операцию по задержанию злоумышленника, которая исключила для него возможность уничтожить наркотики или улики, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее рязанец уже был судим за кражу, разбой и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. По предварительной информации, мужчина купил марихуану и гашиш в интернете и планировал продать их знакомым.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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