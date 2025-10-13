Полицейские изъяли 60 литров нелегального алкоголя в Рязанской области за выходные

В Рязанской области с 10 по 12 октября сотрудники полиции провели рейды по выявлению нарушений в сфере миграции и контроля за оборотом алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В течение этих дней полицейские проверяли соблюдение законодательства как иностранными гражданами, так и торговыми точками, реализующими алкогольные напитки. В результате было составлено 12 административных протоколов в отношении иностранных граждан: 10 из них касались нарушений правил въезда или пребывания в России, а 2 — просроченного обращения за трудовым патентом. Также было зафиксировано 6 нарушений в оформлении документов на право пребывания иностранных граждан.

В кафе на улице Зубковой в Рязани обнаружено несоблюдение правил оборота алкоголя, и изъято 38 литров спиртосодержащих напитков. В магазине в городе Рыбное полиция изъяла 21 литр алкоголя. По обоим фактам проводятся дополнительные проверки.