Полицейские изъяли 32 литра алкоголя из кафе в Рязани

За прошедшие пятницу и выходные дни с 4 по 6 июля в Рязани и Рязанской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявлению и пресечению правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Полицейские выявили 34 нарушения миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан составлено 30 административных материалов: 25 из них — в связи с несоблюдением правил въезда или нарушением правил пребывания на территории России, 4 — по фактам незаконной трудовой деятельности, 1 — в связи с нарушением срока обращения за выдачей патента. В отношении работодателей полицейские составили 4 протокола за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.

В Рязани в кафе на улице Энгельса полицейские пресекли нарушения в сфере торговли спиртным. Изъято 32 литра водки и пива. Возбуждено административное расследование по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ.