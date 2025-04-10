Вышедшая на пенсию полицейская немецкая овчарка Цамбия ищет новый дом в Рязани. Об этом сообщает ВГТРК «Ока».
Службе по общерозыскному профилю Цамбия посвятила 8 лет, теперь пришло время выйти на пенсию. Обычно собак забирают их кинологи, но Цамбии немного не повезло, у нее не было постоянного коллеги, кинологи менялись. Сейчас она находится в вольере кинологического центра УМВД России по Рязанской области. Ее кормят, лечат, но прогулки стали реже, а общения порой так не хватает.
Цамбия — спокойная и добрая собака, ждет семью, надеясь, что судьба ее будет счастливее, чем просто одинокая старость. Желающие дать собаке новый дом могут связаться с Центром кинологической службы по телефону: 8(4912) 29-99-50.