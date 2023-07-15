Покушение на Собчак готовил правый активист из Рязани

Покушение на журналистку и блогера Ксению Собчак готовил уроженец Рязани. Такие сведения приводит telegram-канал «Осторожно, новости».

Когда задержанный был подростком, он сбегал из дома. Был обвинён в призывах к экстремизму и отбывал наказание в колонии.

Ранее RT опубликовал видео с допросом главаря неонацистской группировки, который готовил покушение на Маргариту Симоньян.

Напомним, ранее стало известно, что членов неонацистской группировки «Параграф-88» задержали 15 июля в Москве и в Рязанской области. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ на российских журналисток Симоньян и Собчак. Исполнителям обещали вознаграждение — 1,5 млн рублей за каждое убийство.

У неонацистов изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.