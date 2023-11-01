Среда, 1 ноября, 2023
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Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области

7info

На 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань 1 — Сасово в Рязанской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Пассажир получает уже активированный билет, который необходимо только предъявить контролеру в поезде или на платформе.

Проездной документ активируется автоматически при покупке в приложении ЦППК. Его необходимо показать контролеру для проверки и подтвердить подлинность, нажав на штрих-код — у действующего билета он придет в движение.

«В современном мире цифровизация играет значительную роль в повышении качества обслуживания пассажиров, поэтому мы начинаем активно распространять ее на регионы присутствия Компании, — рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — Участок между Рязанью 1 и Сасово выбран неслучайно: им пользуется треть всего пассажиропотока Рязанской области, а это порядка 800 тыс. пассажиров в год. С появлением функции оформления билетов в мобильном приложении им необязательно покупать их в кассах или у разъездных кассиров. Теперь можно приобрести билет заранее, а на станции сразу пройти в салон поезда. Отличительная особенность нововведения — билет в приложении после покупки появляется уже готовый к использованию, то есть его не требуется активировать на каких-либо устройствах валидации».

Рязанская область стала вторым субъектом, где Компания внедрила эту услугу — первой еще в сентябре 2021 года стала Курская область, на маршруте Курск-Глушково.

Сегодня цифровая услуга стала доступна для следующих станций и остановочных пунктов на территории области:

  • Рязань 1
  • Пл. 203 км
  • Лесок
  • О.п 210 км
  • Турлатово
  • Зеленово
  • Листвянка
  • О.п 227 км
  • О.п 231 км
  • Тысья
  • Пахотино
  • Перевлес
  • Перкино
  • Проня
  • О.п 270 км
  • Новая Пустынь
  • Шелухово 
  • Задубровье
  • Крутицы
  • О.п 306 км
  • Шилово
  • Борок
  • Тырница
  • Ванчур
  • О.п 322 км
  • Ушинский
  • О.п 331 км
  • Назаровка
  • Чучково
  • О.п 350 км
  • Ункосово
  • Нижнемальцево
  • О.п 365 км
  • Сотницыно
  • О.п 376 км
  • О.п 379 км
  • Сасово

Ежедневное количество пользователей приложения «Расписание и билеты ЦППК» составляет около 200 тыс. С его помощью можно проложить маршрут путешествия, узнать время в пути и время прибытия ближайшего поезда, уточнить стоимость билетов, изменения в расписании и графике движения, а также оформить справку об опоздании.

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