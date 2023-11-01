Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области

На 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань 1 — Сасово в Рязанской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пассажир получает уже активированный билет, который необходимо только предъявить контролеру в поезде или на платформе.

Проездной документ активируется автоматически при покупке в приложении ЦППК. Его необходимо показать контролеру для проверки и подтвердить подлинность, нажав на штрих-код — у действующего билета он придет в движение.

«В современном мире цифровизация играет значительную роль в повышении качества обслуживания пассажиров, поэтому мы начинаем активно распространять ее на регионы присутствия Компании, — рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — Участок между Рязанью 1 и Сасово выбран неслучайно: им пользуется треть всего пассажиропотока Рязанской области, а это порядка 800 тыс. пассажиров в год. С появлением функции оформления билетов в мобильном приложении им необязательно покупать их в кассах или у разъездных кассиров. Теперь можно приобрести билет заранее, а на станции сразу пройти в салон поезда. Отличительная особенность нововведения — билет в приложении после покупки появляется уже готовый к использованию, то есть его не требуется активировать на каких-либо устройствах валидации».

Рязанская область стала вторым субъектом, где Компания внедрила эту услугу — первой еще в сентябре 2021 года стала Курская область, на маршруте Курск-Глушково.

Сегодня цифровая услуга стала доступна для следующих станций и остановочных пунктов на территории области:

Рязань 1

Пл. 203 км

Лесок

О.п 210 км

Турлатово

Зеленово

Листвянка

О.п 227 км

О.п 231 км

Тысья

Пахотино

Перевлес

Перкино

Проня

О.п 270 км

Новая Пустынь

Шелухово

Задубровье

Крутицы

О.п 306 км

Шилово

Борок

Тырница

Ванчур

О.п 322 км

Ушинский

О.п 331 км

Назаровка

Чучково

О.п 350 км

Ункосово

Нижнемальцево

О.п 365 км

Сотницыно

О.п 376 км

О.п 379 км

Сасово

Ежедневное количество пользователей приложения «Расписание и билеты ЦППК» составляет около 200 тыс. С его помощью можно проложить маршрут путешествия, узнать время в пути и время прибытия ближайшего поезда, уточнить стоимость билетов, изменения в расписании и графике движения, а также оформить справку об опоздании.