Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области

На 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань 1 — Сасово в Рязанской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом сообщила пресс-служба компании.
Пассажир получает уже активированный билет, который необходимо только предъявить контролеру в поезде или на платформе.
Проездной документ активируется автоматически при покупке в приложении ЦППК. Его необходимо показать контролеру для проверки и подтвердить подлинность, нажав на штрих-код — у действующего билета он придет в движение.
«В современном мире цифровизация играет значительную роль в повышении качества обслуживания пассажиров, поэтому мы начинаем активно распространять ее на регионы присутствия Компании, — рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — Участок между Рязанью 1 и Сасово выбран неслучайно: им пользуется треть всего пассажиропотока Рязанской области, а это порядка 800 тыс. пассажиров в год. С появлением функции оформления билетов в мобильном приложении им необязательно покупать их в кассах или у разъездных кассиров. Теперь можно приобрести билет заранее, а на станции сразу пройти в салон поезда. Отличительная особенность нововведения — билет в приложении после покупки появляется уже готовый к использованию, то есть его не требуется активировать на каких-либо устройствах валидации».
Рязанская область стала вторым субъектом, где Компания внедрила эту услугу — первой еще в сентябре 2021 года стала Курская область, на маршруте Курск-Глушково.
Сегодня цифровая услуга стала доступна для следующих станций и остановочных пунктов на территории области:
- Рязань 1
- Пл. 203 км
- Лесок
- О.п 210 км
- Турлатово
- Зеленово
- Листвянка
- О.п 227 км
- О.п 231 км
- Тысья
- Пахотино
- Перевлес
- Перкино
- Проня
- О.п 270 км
- Новая Пустынь
- Шелухово
- Задубровье
- Крутицы
- О.п 306 км
- Шилово
- Борок
- Тырница
- Ванчур
- О.п 322 км
- Ушинский
- О.п 331 км
- Назаровка
- Чучково
- О.п 350 км
- Ункосово
- Нижнемальцево
- О.п 365 км
- Сотницыно
- О.п 376 км
- О.п 379 км
- Сасово
Ежедневное количество пользователей приложения «Расписание и билеты ЦППК» составляет около 200 тыс. С его помощью можно проложить маршрут путешествия, узнать время в пути и время прибытия ближайшего поезда, уточнить стоимость билетов, изменения в расписании и графике движения, а также оформить справку об опоздании.