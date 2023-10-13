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Покров Пресвятой Богородицы — история иконы из коллекции Рязанского художественного музея

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14 октября православные христиане отмечают праздник Покров Пресвятой Богородицы. 

В этот день молодые девушки и юноши в храмах обращаются с молитвами к Божьей Матери, прося «вторую половину».

В Рязанском художественном музее в зале древнерусского искусства экспонируется икона начала 18 столетия – Покров пресвятой Богородицы. Об иконографии произведения, в рамках рубрики «День шедевра» рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселева.

В Константинополе, в Влахернском храме собрались верующие и молились о заступничестве от врагов, которые осаждали храм. Явилась Богородица в окружении ангелов и накрыла верующих омофором. Константинополь был спасён.  С тех пор 14 октября отмечают, как Покров Богородицы — день защиты, заступничества и утешения, молитвы о спасении мира от невзгод и страданий.

Покров – это граница между осенью и зимой. Закончился сбор урожая и начинается пора свадеб.

Радушные хозяйки накануне праздника «ставили» тесто, чтобы в день Покрова угостить всех пышными пирогами. Считалось, что гостеприимство и хлебосольство приведут к достатку.

14 октября самый благоприятный день в году для празднования бракосочетания, так как супружеский союз оберегает Пресвятая Богородица.

Покров Пресвятой Богородицы — история иконы из коллекции Рязанского художественного музея
Покров Пресвятой Богородицы — история иконы из коллекции Рязанского художественного музея
Покров Пресвятой Богородицы — история иконы из коллекции Рязанского художественного музея
Покров Пресвятой Богородицы — история иконы из коллекции Рязанского художественного музея
Покров Пресвятой Богородицы — история иконы из коллекции Рязанского художественного музея
Покров Пресвятой Богородицы — история иконы из коллекции Рязанского художественного музея

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