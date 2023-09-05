Покойного пермяка не узнали на похоронах после избиения подростками

Следователи расследуют смерть 37-летнего Евгения Тунгусова в Перми, которого вместе с братом могли избить двое подростков, сообщило агентство РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 19 августа, когда родственники возвращались домой из бара. Возле остановки «Гайвинский рынок» их окликнули несколько школьников и попросили закурить. Словесная перепалка переросла в драку.

По словам очевидцев, подростков было больше, чем двое, а именно пять.

«Молодые люди заявили, что мужики сами виноваты, после чего сбежали», – рассказал один из свидетелей потасовки.

Один из потерпевших скончался в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

«В гробу Женю было просто не узнать. На лице столько грима, и все равно хорошо видны синяки, ссадины. Даже трудно представить, с какой яростью и силой его пинали ногами. Такое ощущение, что на голове прыгали», – сообщила его знакомая.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Вскоре удалось задержать двух 16-летних подростков. Если вину подростков докажут в суде, им грозит не более десяти лет лишения свободы.

По одной из версий, мужчина якобы первым ударил одного из подростков, и лишь после этого на него набросились несовершеннолетние.