Покойник очнулся на собственных похоронах и напугал всех кашлем

В Индии мужчина очнулся прямо на собственных похоронах и был срочно доставлен в больницу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным СМИ, несколько дней назад он получил серьёзные травмы в результате несчастного случая и был госпитализирован в частную клинику. По словам родственников, врачи заявили, что спасти его не удастся, и семья начала готовиться к похоронам.

«Когда мы уже собирались его похоронить, он вдруг зашевелился и закашлял. Мы сразу отвезли его в районную больницу. Сейчас он подключён к аппарату ИВЛ, его состояние тяжёлое, но стабильное», — рассказал один из родственников.

Вместе с тем руководство клиники отрицает слова семьи, предполагая, что родственники могли неправильно понять медицинские термины.

Отмечается, что этот случай вызвал широкий резонанс в Индии и подчеркнул важность точного взаимодействия между врачами и семьями пациентов, а также необходимость максимально чёткой диагностики в экстренных ситуациях.

