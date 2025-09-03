Среда, 3 сентября, 2025
Показы документального фильма «Но мы остаёмся здесь» о епископе Феофане пройдут в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани пройдут показы документального фильма «Но мы остаёмся здесь» о епископе Феофане (Еланском). Об этом сообщает Рязанская епархия.

«Но мы остаёмся здесь…» — это документальный фильм-исследование, реконструкция жизни Феофана Еланского, епископа Красноярского. Над кинолентой работали Спасо-Евдокиевский храм Казани и движение сохранения старинных храмов Республики Татарстан «Куда ведут ручьи» при поддержке Фонда президентских грантов.

11 сентября показ пройдет в Областной библиотеке имени Горького, начало в 15.00. Адрес библиотеки: Рязань, улица Ленина, 52.

12 сентября фильм можно будет посмотреть в Центральной городской библиотеке имени С. Есенина, начало в 12.00. Адрес библиотеки: Рязань, Первомайский проспект, д. 74, корп. 1.

Земной путь епископа Феофана пришелся на то время, когда наша страна превратилась в горнило гонений и истязаний для тысяч верующих людей. Служением и подвигами архипастыря отмечены многие регионы России. Он сыграл значимую роль в истории Церкви на Казанской земле, является одним из первых узников Соловецкого лагеря, заключенным СибЛага, предшественником святителя Луки на Красноярской кафедре.

Съемки документального фильма «Но мы остаёмся здесь» проходили и в Рязани. Рассказ о владыке Феофане в нашем городе связан с именем священномученика Иувеналия (Масловского), который был епископом Рязанским и Шацким в конце 20-х – 30-е годы ХХ века. Он отбывал наказание вместе с героем фильма на Соловках и в Чистюньлаге. Из писем владыки Иувеналия удалось узнать детали жизни епископа Феофана во время его пребывания в заключении.

В фильме предпринята попытка реконструкции биографии владыки Феофана, являющей яркий пример мужества, принципиальности и высокой духовности, но при этом содержащей множество пробелов.

Возрастное ограничение 16+.

