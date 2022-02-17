На 9 часов 17 февраля в Рязанской области зарегистрировано 88249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Показатель охвата тестированием — 504,68 на 100 тыс. населения.
На 9 часов 17 февраля в Рязанской области зарегистрировано 88249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Показатель охвата тестированием — 504,68 на 100 тыс. населения.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru