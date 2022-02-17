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Четверг, 17 февраля, 2022

Показатель тестирования на коронавирус в Рязанской области — 504,68 на 100 тыс. населения

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Показатель тестирования на коронавирус в Рязанской области — 504,68 на 100 тыс. населения

7info

На 9 часов 17 февраля в Рязанской области зарегистрировано 88249 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Показатель охвата тестированием — 504,68 на 100 тыс. населения.

— Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области, — говорится в сообщении опергруппы.

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