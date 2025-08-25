Показ спектакля «Анна Снегина» в Константиново 30 августа отменен

Показ спектакля «Анна Снегина» (12+) в Константиново 30 августа отменен. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Спектакль Рязанского ТЮЗа «Анна Снегина», запланированный к показу 30 августа, отменен в связи с проведением ремонтных работ на усадьбе Лидии Ивановны Кашиной. Театральная постановка переносится на лето 2026 года.

Напомним, в рамках празднования Дня города 29 и 30 августа для ценителей поэзии и литературы, желающих узнать больше о национальном культурном наследии, на площадках Рязани пройдет Фестиваль «С Есениным в сердце», посвященный жизни и творчеству Сергея Есенина.