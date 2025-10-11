Показ коллекции одежды по Есенинским мотивам состоялся в Рязани

В культурно-досуговом центре «Октябрь» узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» представила две новые коллекции одежды: «Есенинские мотивы» и «Дервиши Верещагина». Эти коллекции были созданы в рамках проекта «Мода с Акцентом», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В показе приняли участие спортсменки женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ», волонтеры и творческие коллективы КДЦ «Октябрь» и НКА «Алмаз». Каждая коллекция вдохновлена наследием великих мастеров и переосмысливает его в современном контексте.

Автор коллекции «Есенинские мотивы» — Онахон Халиярова (Петрушина).

Основные идеи коллекции включают: