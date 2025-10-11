Показ коллекции одежды по Есенинским мотивам состоялся в Рязани

В культурно-досуговом центре «Октябрь» узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» представила две новые коллекции одежды: «Есенинские мотивы» и «Дервиши Верещагина». Эти коллекции были созданы в рамках проекта «Мода с Акцентом», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В показе приняли участие спортсменки женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ», волонтеры и творческие коллективы КДЦ «Октябрь» и НКА «Алмаз». Каждая коллекция вдохновлена наследием великих мастеров и переосмысливает его в современном контексте.
Автор коллекции «Есенинские мотивы» — Онахон Халиярова (Петрушина).
Основные идеи коллекции включают:
- Универсальность и комфорт: одежда выполнена из джинсовой ткани, которая удобна и любима многими поколениями, особенно молодежью.
- Культурный синтез: коллекция объединяет русскую и восточную культуры, способствуя развитию воображения, приобщению к рукоделию, раскрытию творческого потенциала и разумному потреблению.
- Экологичность и преображение: принцип апсайклинга позволяет давать вторую жизнь старым вещам, таким как джинсы, русские платки и сумки, превращая их в модные и актуальные образы.
- Просвещение через моду: коллекция, вдохновленная поэзией Есенина, направлена на привлечение внимания молодежи к русской поэзии и побуждение к путешествиям по местам поэта, а также к изучению культур разных стран.