Показ документального проекта «Пути Твои» стартовал на российских киноплатформах

Первые две серии фильма-путешествия «Пути Твои» (18+) доступны для просмотра в сообществе «ВКонтакте» фонда «Защитники Отечества» и в онлайн-кинотеатре Okko. Проект реализован в партнерстве с фондом «Защитники Отечества» и Межрелигиозным советом России.

«Пути Твои» – документальный кинопроект, в котором путешествие трех главных героев становится глубоким исследованием человеческой души, бытия и веры. По сюжету протоиерей Виктор Иванов, имам Хамза Хафизов и актер Илья Глинников отправляются в путь длиной более 2000 километров из Уфы в Донецк, чтобы поддержать военнослужащих и передать гуманитарную помощь.

В дороге они встречают представителей различных религиозных общин, обсуждают с ними вопросы единства религий, предназначения человека, говорят о вере, добре и зле, любви и жертвенности. В процессе общения герои открывают для себя точки соприкосновения между религиями. В конце путешествия – в Донбассе – они осознают, как близки их мировоззрения и насколько значимыми становятся общечеловеческие ценности в сложные времена.

«Это не просто документальный фильм, а глубокое исследование человеческой души, общечеловеческих ценностей, которые объединяют представителей разных национальностей и вероисповеданий. Проект позволяет нам лучше понять себя, отношения с Богом и людьми. Фонд «Защитники Отечества» поддерживает создание таких картин, чтобы россияне больше узнавали о героях и событиях специальной военной операции, а также о тех, кто помогает защитникам. После возвращения к мирной жизни многие ветераны задумываются о вечных вопросах, продолжают развиваться духовно, и фильм-путешествие «Пути Твои» станет чудесным подспорьем в этом», – говорит статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Реклама

Кинопутешествие состоит из пяти серий, все они выйдут до конца мая. Кроме Okko, посмотреть «Пути Твои» можно будет в онлайн-кинотеатре KION.

Предпремьерный показ фильма для ветеранов специальной военной операции и представителей духовенства состоялся в Национальном центре «Россия» в середине февраля. Первые зрители отметили оригинальный формат, в котором снята картина, подбор главных героев и созидательный посыл межкультурного, межнационального и межрелигиозного согласия.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.