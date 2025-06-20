Покалеченная в Дубае украинская модель Ковальчук начала говорить

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли искалеченной в Дубае, начала говорить, рассказала «АиФ» ее мать Анна.
По ее словам, дочь сейчас находится в больнице.
Женщина уточнила, что ей известны имена виновных в случившемся, они есть в списке у прокурора.
Ковальчук обнаружили на обочине дороги в Дубае 19 марта. Ей диагностировали множественные переломы позвоночника, рук и ног.
По версии полиции, модель могла упасть с высоты. Ее семья и друзья считают, что речь может о насилии и попытке торговли людьми.
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