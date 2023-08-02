Поймавший Чикатило следователь уверен: жертв челябинского маньяка будет много

У челябинского маньяка Ческидова будет немало жертв. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил поймавший Чикатило бывший начальник отдела прокуратуры Ростовской области по расследованию умышленных убийств и бандитизма Амурхан Хадрисович Яндиев.

Напомним, Владимир Ческидов 14 лет удерживал в плену девушку. Одну из жертв, пытавшуюся сбежать, маньяк убил и расчленил.

По мнению Яндиева погибших больше. Маньяк убивал девушек, которые пытались сбежать. Следователь сравнил ситуацию с историей Чикатило, жертв которого находили постепенно.

По его словам, поведение челябинца на суде роднит Владимира именно с Чикотило, а не серийником Муханкиным. Последний на допросах вел себя как позер, герой, пояснил Яндиев.

Девушке, которую Ческидов держал дома взаперти 14 лет, удалось выжать благодаря покорности, уверен экс-следователь.

Сейчас официально челябинского маньяка подозревают в одном убийстве.