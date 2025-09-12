Пойманный террорист из Екатеринбурга записал обращение к беглому подельнику

Александр Черепанов*, задержанный после побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге, записал обращение к подельнику Ивану Корюкову*, пишет E1.RU.

В садах возле Чусовского тракта, где разыскивают беглеца, услышали его голос из громкоговорителя.

«Рысь, братан, у меня все хорошо, меня приняли. Смысла бегать уже нет», — отметил Черепанов*.

Корюкова* ищут уже 12 дней. Черепанова задержали 8 сентября в районе Чусовского тракта.

Они сбежали из СИЗО 1 сентября. Их осудили по статье «Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»). Они пытались поджечь военкомат в Екатеринбурге.

*Росфинмониторинг внес их в список экстремистов террористов.