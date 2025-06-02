«Пойдем домой»: 9 собак и 4 кошки нашли хозяев на выставке бездомных животных в Рязани

В прошедшие выходные в рязанском Лесопарке прошла выставка бездомных животных (0+). Все желающие смогли найти себе новых четвероногих друзей.

Выставка переросла в формат летнего фестиваля для всей семьи. В эти выходные было представлено 69 собак и 11 кошек. В результате 9 собак и 4 кошки обрели дом.

Для детей работали развлекательные площадки – зона аквагрима и выставка поделок. Следующая такая выставка-пристрой пройдет 21 июня в рязанском Лесопарке.