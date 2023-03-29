«Появятся новые жертвы»: астролог назвал страны, на которые обрушатся большие беды

Большие беды уже в ближайшее время обрушатся на ряд стран, убеждён популярный российский астролог Павел Глоба. Речь идёт не только о стихийных бедствиях, но и о вооружённых конфликтах. Они затронут страны, которым покровительствует знак Рыбы.

Череду предстоящих волнений Глоба связывает с почти трёхлетним пребыванием Сатурна в знаке Рыб. Коснутся стремительные изменения островные государства Филиппины, Кубы, Исландию. Под властью Рыб также находятся Израиль и Армения.

Что касается Израиля, то там, возможно, с новой силой вспыхнет затяжной арабо-израильский конфликт. Возникнут новые жертвы многолетней войны. Не исключено, что начнётся полноценная война с Ираном.

Волнения усилятся в регионе Нагорного Карабаха.

По прогнозу астролога, который опубликовал канал «Институт Павла Глобы», Филиппины ожидает угроза цунами и разрушительных штормов. С землетрясениями и вулканами столкнётся Исландия.

При этом Амстердам, Венеция и Санкт-Петербург в течение двух с половиной ближайших лет могут стать небезопасными городами, потому как существует серьезная угроза наводнения.