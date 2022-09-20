Появился видеоклип на композицию, посвящённую библиотеке имени Есенина

Репер bllack-santa a.k.a. Попов Юрий записал композицию, посвящённую библиотеке имени Есенина. Теперь библиотека представила клип, снятый на его композицию.

По словам директора библиотеки Ларисы Крохалёвой, «Есенинка» участвует во Всероссийском проекте «Гений места», ищет гениев земли Рязанской и продвигает их.

Автор и исполнитель: bllack-santa a.k.a. Попов Юрий, рэп-исполнитель, поэт и музыкант, герой документального фильма о своей жизни и творческом пути, победитель Хип-Хоп Фестиваля в Москве STREET CREDIBILITY, финалист Всероссийского литконкурса «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» в номинации «Поэзия» (награждён почётным памятным знаком «Герои Великой Победы»), победитель конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина».