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Воскресенье, 2 января, 2022
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Появился список пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе

Александр Ильин
Фото: УМВД по Рязанской области

Опубликована часть списка пострадавших в смертельной аварии с рейсовым автобусом под Рязанью. Данные появились на сайте газеты «Известия». 

  1. Муксимова З.,
  2. Тамарян Р.,
  3. Кочсников И.,
  4. Кулакова М.,
  5. Шаманова С.,
  6. Шаманов Б.,
  7. Шаманова А.,
  8. Яровая Т.,
  9. Кусманов Ш.,
  10. Маркелова А.,
  11. Комыхайло А.,
  12. Тарануха А.,
  13. Анмачева Н.,

Личности других пострадавших устанавливаются. 

Напомним, ДТП случилось утром 2 января на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. По неподтверждённым данным погибло 6 человек, в том числе водитель, ещё 21 пассажир пострадал. 

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Возбуждено уголовное дело. О ходе проверки по факту ДТП доложат председателю СК РФ Бастрыкину. 

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