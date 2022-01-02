Появился список пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе

Опубликована часть списка пострадавших в смертельной аварии с рейсовым автобусом под Рязанью. Данные появились на сайте газеты «Известия».
- Муксимова З.,
- Тамарян Р.,
- Кочсников И.,
- Кулакова М.,
- Шаманова С.,
- Шаманов Б.,
- Шаманова А.,
- Яровая Т.,
- Кусманов Ш.,
- Маркелова А.,
- Комыхайло А.,
- Тарануха А.,
- Анмачева Н.,
Личности других пострадавших устанавливаются.
Напомним, ДТП случилось утром 2 января на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. По неподтверждённым данным погибло 6 человек, в том числе водитель, ещё 21 пассажир пострадал.
Возбуждено уголовное дело. О ходе проверки по факту ДТП доложат председателю СК РФ Бастрыкину.