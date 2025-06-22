Появилось видео удара «Искандер-М» по полигону ВСУ в Херсонской области

Телеграм-канал «Изнанка» опубликовал видео момента ракетного удара ОТРК «Искандер-М» по полигону ВСУ в районе н. п. Давыдов Брод Херсонской области.

Ранее украинские военные сообщили, что после сигнала воздушной тревоги предприняли меры, чтобы избежать многочисленных жертв.

— На кадрах мы можем наблюдать, что никакие мероприятия отработаны не были. Во время удара на полигоне проводились занятия с личным составом, — отмечает автор поста.

По данным источника, после удара противник потерял до 75 человек убитыми и ранеными, 11 автомобилей и расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран».