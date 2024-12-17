Появилось видео теракта, в котором погиб генерал Кириллов

Украинские информационные телеграм-каналы опубликовали видео момента теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов. Об этом сообщает RT на русском.

Вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым при взрыве в Москве погиб его помощник Илья Поликарпов, сообщает ТАСС.

На видео можно заметить стоящий около подъезда электросамокат. Ранее сообщалось, что именно в него заложили взрывчатку.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.