Вторник, 17 декабря, 2024
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Появилось видео теракта, в котором погиб генерал Кириллов

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Алексей Самохин
Игорь Кириллов. Фото: t.me/mod_russia

Украинские информационные телеграм-каналы опубликовали видео момента теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов. Об этом сообщает RT на русском.

Вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым при взрыве в Москве погиб его помощник Илья Поликарпов, сообщает ТАСС.

На видео можно заметить стоящий около подъезда электросамокат. Ранее сообщалось, что именно в него заложили взрывчатку.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.

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