Появилось видео нашествия мошкары на Рязанскую область

Рязанская область страдает от нашествия мошкары. О большом количестве мошек сообщают пользователи соцсетей.

Очередной видео опубликовал телеграм-канал «Мещёрский тупик». Автор записи называет происходящее адом, отмечая, что «мошка превзошла саму себя».

Почему этих насекомых стало так много? Долго ли будет продолжаться их активность? Как защититься от мошек? На все эти вопросы ответила старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эволюционной экологии, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, кандидат биологических наук Ольга Трушицына.