Появилось последнее фото Дурова на свободе накануне ареста

Телеграм-канал Mash опубликовал одно из последних фото Павла Дурова на свободе накануне ареста во Франции.

На снимке бизнесмен запечатлен с блондинкой.

«Фото сделано в Казахстане», – говорится в публикации.

В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Утверждается, что ему вменяют отказ в модерации и сотрудничестве со следователями в отношении правонарушителей в Telegram. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

В воскресенье Дурову могут предъявить обвинения терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.