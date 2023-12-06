Появилось фото с места стрельбы на трассе М5 в Рыбновском районе

Telegram-канал 112 опубликовал фото с места стрельбы на трассе М5 в Рыбновском районе, которая случилась днём 6 декабря.

По данным канала, открыл стрельбу из дома на трассе 47-летний мужчина. Он стрелял из ружья. Движение по трассе пришлось перекрыть, во время задержания стрелок попал в одного из полицейских. Он погиб на месте. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также сообщается, что стрелка штурмовали. Мотивы его действий устанавливаются, сейчас мужчины везут на допрос.

Официальная информация о происшествии пока не поступала. Подробности уточняются.