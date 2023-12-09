Появилось фото пустых полок в отделе с яйцами рязанского «Ашана»

В комментариях к записи рязанцы бурно обсуждают ситуацию. Кто-то обращает внимание на то, что в других магазинах дефицит яиц не заметили, однако ценник на них увеличился. Кто-то пытается разобраться в причинах отсутствия товара:
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