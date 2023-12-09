Суббота, 9 декабря, 2023
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Появилось фото пустых полок в отделе с яйцами рязанского «Ашана»

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В Рязани в магазине «Ашан» опустели полки отдела с яйцами. Фото 9 декабря поделился паблик Новости Рязани ВКонтакте.

— А что случилось? Санкции? Вторую неделю (в субботу) уже нет яиц. Осталась одна коробка с разбитыми и в углу перепелиные. И всё, — сообщает автор поста.

В комментариях к записи рязанцы бурно обсуждают ситуацию. Кто-то обращает внимание на то, что в других магазинах дефицит яиц не заметили, однако ценник на них увеличился. Кто-то пытается разобраться в причинах отсутствия товара:

— Байку пустили как обычно производители или торгаши, что дефицит яиц, а паникёры раскупили.

— То туалетная бумага, то гречка, то сахар, по лимоны с имбирём, сейчас яйца… В следующем году, что?? Делаем ставки..

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