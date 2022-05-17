Появились жуткие подробности о пропавшем ребенке в Череповце

Журналисты портала Вологда-поиск поделились подробностями о пропавшем девятилетнем мальчике в Череповце.

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Мальчик по имени Рома Дмитриев не вернулся домой после прогулки. Его ищут уже больше суток. При себе ребенок имел самокат.

Выяснилось, что он ранее уже пропадал. Так, в августе 2020 года его искали полицейские и волонтеры. Два года назад пропавшего смогли найти.

У мальчика светлые волосы и голубые глаза. Его рост около 134 сантиметров. Ребенок был одет в черную куртку, темные спортивные штаны, резиновые сапоги и синюю шапку. При наличии информации о мальчике очевидцев призывают звонить в полицию или по номеру: 8 800 700 54 52.