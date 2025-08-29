Появились свободные билеты на фестиваль КВН «Поющий косопуз» в Рязани

Рязанцы ещё могут попасть на сегодняшний Фестиваль «Поющий косопуз» в филармонии. На сайте kassy.ru появились билеты на это мероприятие.

В Гала-концерте музыкального фестиваля КВН «Поющий Косопуз-2025» участвуют команды:

1. «Семь раз». Тульская область

2. «ЧОП. Рузаевка». Респ. Мордовия

3. «Истра». г. Истра

4. «Рука в синице». г. Скадовск Херсонской обл.

5. «Горячие головы». дер. Котиха Нижегородская обл.

6. «Айседора Дункан». РГУ им. С.А. Есенина г. Рязань

7. «Кыргызы РУДН». Москва

8. «СиД». муниципальный округ Егорьевск

9. «Грубо говоря». Егорьевск

10. «КПК». Москва

11. «Собаки Павлова». РязГМУ Рязань.

Начало — в 18:00.

Возрастное ограничение: 12+.