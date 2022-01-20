Появились подробности задержания чиновников рязанской Дирекции благоустройства

«Новая газета»-Рязань сообщила подробности уголовного дела о крупной взятке, которое возбудили 20 января в отношении трёх работников МБУ «Дирекция благоустройства города». Издание называет имя главного фигуранта — замдиректора Юрия Новикова.

Ранее Новиков работал первым заместителем главы администрации Касимовского района, курировал вопросы ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, муниципального имущества.

Сейчас следователи, по данным «Новой», провели обыски у директора ДБГ Андрея Ковалева.

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Как пояснили изданию в силовых структурах, факт передачи взятки зафиксировали ещё 18 декабря 2021 года.