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Четверг, 20 января, 2022
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Появились подробности задержания чиновников рязанской Дирекции благоустройства

Александр Ильин
Фото: ryazpressa.ru/главой-касимовского-района-выбрали-с/

«Новая газета»-Рязань сообщила подробности уголовного дела о крупной взятке, которое возбудили 20 января в отношении трёх работников МБУ «Дирекция благоустройства города». Издание называет имя главного фигуранта — замдиректора Юрия Новикова. 

Ранее Новиков работал первым заместителем главы администрации Касимовского района, курировал вопросы ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, муниципального имущества.

Сейчас следователи, по данным «Новой», провели обыски у директора ДБГ Андрея Ковалева. 

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Как пояснили изданию в силовых структурах, факт передачи взятки зафиксировали ещё 18 декабря 2021 года. 

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