Появились подробности задержания чиновников рязанской Дирекции благоустройства

«Новая газета»-Рязань сообщила подробности уголовного дела о крупной взятке, которое возбудили 20 января в отношении трёх работников МБУ «Дирекция благоустройства города». Издание называет имя главного фигуранта — замдиректора Юрия Новикова.
Ранее Новиков работал первым заместителем главы администрации Касимовского района, курировал вопросы ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, муниципального имущества.
Сейчас следователи, по данным «Новой», провели обыски у директора ДБГ Андрея Ковалева.
Как пояснили изданию в силовых структурах, факт передачи взятки зафиксировали ещё 18 декабря 2021 года.