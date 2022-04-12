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Вторник, 12 апреля, 2022

Появились подробности убийства двоих человек в Клепиковском районе

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Появились подробности убийства двоих человек в Клепиковском районе

7info7
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

Следователь по особо важным делам Касимовского МСО Рязанской области Андрей Птицын раскрыл подробности двойного убийстве в Клепиковском районе. Его слова приводит Издательство «Пресса».

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Сообщается, что трое рязанцев приехали в Клепиковский район на охоту (ранее сообщалось, что инцидент произошёл во время рыбалки). Позже один из них, который теперь является подозреваемым, сообщил в полицию об убийстве приятелей.

Тела погибших обнаружили в лесополосе рядом с деревней Сусово. У одного из них почти отрезана голова, у другого – 14 ножевых ранений.

По факту произошедшего заведено уголовное дело назначены экспертизы. Подозреваемый в совершении двойного убийства задержан.

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