Появились подробности массового ДТП с участием фур в Спасском районе

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности утреннего ДТП в Спасском районе. Как выяснилось, водитель на фуре протаранил три автомобиля, в том числе экипаж ГИБДД.

Примерно в 04:40 на 246 км автодороги М-5 «Урал» 43-летний житель Чувашской республики, управляя транспортным средством «Мерседес Бенц Актрос», по предварительной информации, совершил столкновение со стоящими на проезжей части автомобилями «Скания», «Хендай Гранд Старекс» и патрульным автомобилем Госавтоинспекции Шкода Октавия. В этот момент экипаж ГИБДД оформлял ДТП.

Как итог — помощь медиков понадобилась водителю «Мерседеса» и инспектору Госавтоинспекции.