Понедельник, 6 февраля, 2023
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Появились подробности инцидента, после которого руководителя «Скопинской керамики» Швецова задержали за развратные действия

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Издательство «Пресса» обнародовало подробности инцидента, после которого за развратные действия в отношении несовершеннолетней задержали руководителя предприятия «Скопинская художественная керамика» Юрия Швецова.

Выяснилось, что 2 февраля 12-летняя жительница одного из пронских сёл возвращалась домой из школы. Около неё притормозила чёрная иномарка. Взрослый мужчина за рулём предложил ей остановиться и посмотреть что-то интересное. Девочка не стала с ним разговаривать и убежала домой.

Позже стало известно о другом похожем случае: мужчина пытался поговорить с одноклассником этой девочки. Но тот тоже не стал его слушать. Взрослые обратились в полицию.

Евгений Клевцов, руководитель Михайловского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Рязанской области заявил, что личность подозреваемого установили. В отношении него возбудили уголовное дело за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Швецова взяли под стражу на 2 месяца.

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