Вторник, 13 июня, 2023
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Появились подробности гибели рязанского бизнесмена Сергея Цыганова

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Стали известны подробности гибели 52-летнего рязанского бизнесмена Сергея Цыганова после прыжка с парашютом в Подмосковье.

По информации телеграм-канала Shot, рязанец совершал прыжок на аэродроме Коробчеево с Ми-8. На высоте 60 метров парашютист неудачно выполнил разворот и на большой скорости ударился о землю.

Цыганова госпитализировали, предприниматель умер в больнице.

Бизнесмен — бывший владелец радиостанций «Европа Плюс Рязань», «Русское радио — Рязань». В последнее время трудился директором сети медицинских компаний «Инвитро» в Рязани.

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