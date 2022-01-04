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Вторник, 4 января, 2022
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Появились подробности гибели 24-летнего водителя квадроцикла в Солотче

7info7

Пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области обнародовала подробности гибели 24-летнего парня за рулём квадроцикла в Солотче.

Трагический инцидент произошёл 3 января приблизительно в 23.15. Житель Скопина за рулём квадроцикла CFors допустил опрокидывание транспортного средства. Квадроциклом он управлял без защитного шлема.

Молодой человек получил травмы в области живота. Прибывшая на место происшествия реанимация не спасала пострадавшего.

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Полицейские проводят проверку. Уточняются подробности случившегося.

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