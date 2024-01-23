Появились подробности ДТП с легковушкой и грузовиком на Первомайском проспекте

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности ДТП с участием грузовика и легковушки, которое произошло утром 22 января на Первомайском проспекте.

Примерно в 07:55 в Рязани около дома №41 на 44-летний местный житель за рулём «Лада Гранта», по предварительной информации, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Шахман» под управлением 41-летнего жителя Рязанского района.

Как итог — водитель «Лады» получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.