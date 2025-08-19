Вторник, 19 августа, 2025
Появились первые кадры «Тайного города» — экранизации культовых романов Вадима Панова

Алексей Самохин

Магическая Москва и её герои оживают в первых кадрах «Тайного города» (16+)  — масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова. Проект, создаваемый компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино, объединяет атмосферу мистического фэнтези, динамику боевика и размах большого кино, обещая зрителям зрелище мирового уровня.

На снимках зрители впервые видят Кортеса (Милош Бикович) — стильного и опасного наёмника Тайного города; Лебедя (Евгений Чебатков) — сурового бойца Дома Навь в тактическом снаряжении; майора Андрея Корнилова (Алексей Гуськов) — строгого и собранного, в форме следователя; и Яну (Мария Андреева) — загадочную и холодную красавицу, от которой веет опасностью.

Сюжет переносит в альтернативную Москву, где втайне от людей живут магические кланы — Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и могут управлять силами природы, ведут борьбу за власть и влияние, а их мир надёжно скрыт от человеческих глаз с помощью воздействия морока. Главный герой, айтишник Артём, случайно становится обладателем магического артефакта и оказывается в центре противостояния, от исхода которого зависит судьба не только Тайного города, но и всей планеты.

Съёмки проходят в Москве и включают масштабные постановки как на натуре, так и в специально построенных декорациях — от роскошных залов Великих Домов до мрачных подземных переходов и скрытых дворцов. Художники воссоздают атмосферу магической столицы по уникальным эскизам, а костюмы создаются с нуля, сочетая современные элементы и фэнтезийную эстетику.

Над сериалом работает масштабная команда во главе с режиссёром Николаем Рыбниковым. Оператор-постановщик — Улугбек Хамраев, художник-постановщик — Юлия Чарандаева, костюмы создаёт Татьяна Мамедова. Сценарий написан Александром Талалом, Марусей Трубниковой и Викторией Островской. В актёрском составе — Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Мария Андреева, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарёв, Иван Охлобыстин и другие.

Милош Бикович, актёр: «Это сложный, амбициозный и очень красивый фэнтези-сериал. Он интересно придуман, в нем много динамичных сцен, неведомый мир и необычные персонажи.  Мне нравится, что, наконец-то, осмелились снять проект в таком жанре, надеюсь, он получится даже круче, чем задуман. 

Я играю наемника, которого зовут Кортес. Он «человек», при этом является ключевым персонажем в борьбе между кланами и людьми, и в итоге перевернет всю историю»

Алексей Гуськов, актёр: «Мой герой, Корнилов, — человек закона, оказавшийся в пространстве, где обычные правила перестают работать. В этом проекте реалистичный мир и магия переплетаются и создают особую атмосферу, которую зритель почувствует с первых кадров»

Мария Андреева, актриса: «Это, безусловно, сложная задача — создать сегодня магическую боевую историю. Но чем выше планка, тем интереснее. Мне очень нравится моя героиня Яна: чёткая, смелая, дерзкая, сильная, без всяких “девичьих капризов”. Боевой снайпер и убийца — просто роль мечты».

Евгений Чебатков, комик, актёр: «Мой киноопыт почему-то связан исключительно с фантастическими историями. В реальном мире я ещё толком не снимался — видимо, продюсеры думают, что я к нему не готов. Поэтому “Тайный город” для меня — логичное продолжение. Атмосфера на площадке невероятная: рядом со мной Маша Андреева, Милош Бикович — артисты с таким большим опытом, что от них буквально заряжаешься. Думаю, зрителям будет интересно — это масштабный, зрелищный проект, который давно ждали. Так что встречаемся на экране уже очень скоро».

Премьера проекта ожидается в 2026 году.

