Появились новые подробности загадочного убийства школьницы на Урале

Источник издания E1.RU в силовых структурах рассказал о признании велосипедиста Эдуарда Голикова по делу о загадочном убийстве 16-летней школьницы в Каменске-Уральском.

Сначала мужчина отрицал свою причастность к случившемуся, но на одном из допросов признался, что пытался познакомиться девочкой. Она отказалась, и тогда подозреваемый утащил ребенка с тропы и повалил на землю.

«Девочка кричала, и он положил ей руку на шею, но не душил. Затем она неожиданно для него потеряла сознание, он испугался и сбежал», – отметил источник.

Некоторое время спустя он полностью отказался от этих показаний и заявил, что оговорил себя. При этом на теле школьницы не нашли следов изнасилования и удушения.

По одной из версий — у девочки остановилось сердце. Инцидент произошел 9 августа.