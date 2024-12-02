Появились новые подробности смерти 15-летней школьницы после секса в Саратовской области

Бойфренд 15-летней школьницы из Саратовской области, умершей после секса с ним, оказался обладателем 28-сантиметрового полового органа, пишет «МК» со ссылкой на соцсети.
По предварительным данным, после интимной связи с 19-летним парнем девочка потеряла сознание и скончалась.
Предположительно, инцидент имел место еще в июле, СК тогда возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.
Молодого человека задержали, он находится под подпиской о невыезде. Сам подозреваемый утверждает, что вступил со школьницей в связь по обоюдному согласию.