Понедельник, 2 декабря, 2024
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Появились новые подробности смерти 15-летней школьницы после секса в Саратовской области

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Бойфренд 15-летней школьницы из Саратовской области, умершей после секса с ним, оказался обладателем 28-сантиметрового полового органа, пишет «МК» со ссылкой на соцсети.

По предварительным данным, после интимной связи с 19-летним парнем девочка потеряла сознание и скончалась.

«После секса с ним девочка выбежала на улицу, чтобы попросить помощи, но скончалась от потери крови», – говорится в публикации.

Предположительно, инцидент имел место еще в июле, СК тогда возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.

Молодого человека задержали, он находится под подпиской о невыезде. Сам подозреваемый утверждает, что вступил со школьницей в связь по обоюдному согласию.

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