Появились кадры убийства боксера в Каменске-Уральском

Издание «Время Пресс» опубликовало видео убийства в Каменске-Уральском 29-летнего КМС по боксу Александра Максимова.

Мужчину застрелили в туалете ночного клуба Joy в ночь на 12 августа. Его приятеля ранили в живот. Нападавшие утверждали, что это была самооборона. Следователям же удалось установить, что Максимова сбили с ног и затем трижды выстрелили в голову.

На кадрах видно, что в туалете было много людей, но почти никто не осмелился вмешаться и остановить убийство.

Уголовное дело об убийстве поступило в Красногорский районный суд. На скамье подсудимых оказались двое.