Появились фото со съёмок второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

ТНТ объявил о старте съемок одного из самых рейтинговых проектов канала «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Первый сезон шоу, в котором самые сильные экстрасенсы, победители разных сезонов «Битвы», поборются за «Золотую руку» и за право называть себя самым мощным эзотериком, оказался очень успешным. Экстрасенсы продемонстрировали не только профессиональные, но и человеческие качества и раскрылись с новых сторон. Ни один выпуск не обходился без жарких споров, разборок и конфликтов. Во втором сезоне новая девятка участников будет соперничать за победу.

Имена некоторых участников второго сезона уже известны. Так, в проекте снова примут участие победители прошлого сезона чернокнижник Влад Череватый и медиум Олег Шепс, финалистка прошлой «Битвы сильнейших» Виктория Райдос, кроме этого, среди участников будет победительница первого сезона «Реванша» Соня Егорова, победитель 24-го сезона вампир Артём Краснов, победитель 22-й «Битвы» и финалист 24-й Максим Левин, а также деревенская ведьма Ангелина Изосимова. Имена еще двух участников держатся в секрете. Но известно, что одним из них будет победитель зрительского голосования второго сезона проекта «Реванш».

Фото пресс-службы ТНТ

Сейчас проходят съемки испытаний, а съемки готического зала стартуют в декабре.

Виктория Райдос, участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: «Прежде, чем пойти во второй сезон, я крепко думала над этим. Думала о том, как это может отразиться на моей семье. Мне важна поддержка моего мужа, а частые командировке мне не так просто даются. Трое детей — это много, они маленькие и во мне нуждаются. Мне интересно соперничать со всеми участниками, но еще интереснее мне нести в мир свои убеждения, что семья — это важно, и что с помощью силы рода можно решить любые задачи. Соперничество — классная, стимулирующая тема, которая дает возможность к росту. Я абсолютно уверена, что будут новые провокации и мирно ничего не пройдет. Возможно, «старенькие» участники сплотятся против новеньких, но я бы не хотела быть в числе «сплоченных», я хочу двигаться своим путем».

Олег Шепс, победитель «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: «Я безмерно благодарен каждому человеку, который голосовал за меня в первом сезоне проекта, но безоговорочным победителем я не стал. И хотя мне удалось хорошо проявить себя и помочь многим людям, большинство голосов зрители отдали не мне, а Владу. Разве можно назвать это моей победой? Конечно же, нет! Для меня участие в проекте «Битва сильнейших» значит гораздо больше, чем банальное удовлетворение своего ЭГО. Это моё личное преодоление и моя личная борьба с закостенелыми, отжившими своё привычками и страхами людей перед магическими проклятиями и порчами, которых просто принято бояться. Я день за днём стремлюсь сделать так, чтобы люди, через меня, тянулись к свету и верили в свои силы, а не в силу каждого экстрасенса, которого они видят на телеэкране. Во втором сезоне мне интересно наблюдать за теми, с кем раньше не удавалось взаимодействовать, поэтому с нетерпением жду встречи с новыми участниками. Искренне надеюсь увидеть чудеса их способностей, а не банальные клише, которые давно набили оскомину и зрителям и нам, экстрасенсам. Буду рад прощупать каждого из них лично!»