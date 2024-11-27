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Появились фото со съёмок второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

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Валерия Мединская
Фото пресс-службы ТНТ

ТНТ объявил о старте съемок одного из самых рейтинговых проектов канала «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Первый сезон шоу, в котором самые сильные экстрасенсы, победители разных сезонов «Битвы», поборются за «Золотую руку» и за право называть себя самым мощным эзотериком, оказался очень успешным. Экстрасенсы продемонстрировали не только профессиональные, но и человеческие качества и раскрылись с новых сторон. Ни один выпуск не обходился без жарких споров, разборок и конфликтов. Во втором сезоне новая девятка участников будет соперничать за победу.

Имена некоторых участников второго сезона уже известны. Так, в проекте снова примут участие победители прошлого сезона чернокнижник Влад Череватый и медиум Олег Шепс, финалистка прошлой «Битвы сильнейших» Виктория Райдос, кроме этого, среди участников будет победительница первого сезона «Реванша» Соня Егорова, победитель 24-го сезона вампир Артём Краснов, победитель 22-й «Битвы» и финалист 24-й Максим Левин, а также деревенская ведьма Ангелина Изосимова. Имена еще двух участников держатся в секрете. Но известно, что одним из них будет победитель зрительского голосования второго сезона проекта «Реванш».

Появились фото со съёмок второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Появились фото со съёмок второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Появились фото со съёмок второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Появились фото со съёмок второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Появились фото со съёмок второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Появились фото со съёмок второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Появились фото со съёмок второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Фото пресс-службы ТНТ

Сейчас проходят съемки испытаний, а съемки готического зала стартуют в декабре. 

Виктория Райдос, участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: «Прежде, чем пойти во второй сезон, я крепко думала над этим. Думала о том, как это может отразиться на моей семье. Мне важна поддержка моего мужа, а частые командировке мне не так просто даются. Трое детей — это много, они маленькие и во мне нуждаются. Мне интересно соперничать со всеми участниками, но еще интереснее мне нести в мир свои убеждения, что семья — это важно, и что с помощью силы рода можно решить любые задачи. Соперничество — классная, стимулирующая тема, которая дает возможность к росту. Я абсолютно уверена, что будут новые провокации и мирно ничего не пройдет. Возможно, «старенькие» участники сплотятся против новеньких, но я бы не хотела быть в числе «сплоченных», я хочу двигаться своим путем».

Олег Шепс, победитель «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: «Я безмерно благодарен каждому человеку, который голосовал за меня в первом сезоне проекта, но безоговорочным победителем я не стал. И хотя мне удалось хорошо проявить себя и помочь многим людям, большинство голосов зрители отдали не мне, а Владу. Разве можно назвать это моей победой? Конечно же, нет! Для меня участие в проекте «Битва сильнейших» значит гораздо больше, чем банальное удовлетворение своего ЭГО. Это моё личное преодоление и моя личная борьба с закостенелыми, отжившими своё привычками и страхами людей перед магическими проклятиями и порчами, которых просто принято бояться. Я день за днём стремлюсь сделать так, чтобы люди, через меня, тянулись к свету и верили в свои силы, а не в силу каждого экстрасенса, которого они видят на телеэкране. Во втором сезоне мне интересно наблюдать за теми, с кем раньше не удавалось взаимодействовать, поэтому с нетерпением жду встречи с новыми участниками. Искренне надеюсь увидеть чудеса их способностей, а не банальные клише, которые давно набили оскомину и зрителям и нам, экстрасенсам. Буду рад прощупать каждого из них лично!» 

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