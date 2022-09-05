Появились фото с места ДТП в Михайловском районе, где погибли три человека

Управление МВД России по Рязанской области опубликовало фотографии с места ДТП в Михайловском районе, где погибли три человека.

Трагедия произошла на трассе Р-22 4 сентября приблизительно в 17.50. По предварительной информации, 33-летний житель Подмосковья за рулём Ford Focus столкнулся с грузовиком Volvo. За рулём большегруза находился 56-летний водитель. В результате столкновения легковушку отбросило в ехавший в попутном направлении КамАЗ.

В результате ДТП скончались водитель Ford Focus, 20-летний пассажир и пассажирка (личность пока не установлена). Водитель Volvo получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.