В распоряжении издания МК появились фотографии могилы Евгения Пригожина крупным планом.

Накануне бизнесмена похоронили в глубине Пороховского кладбища. На могиле можно увидеть множество алых роз и корзин с белыми хризантемами.

Кроме того, там стоят венки с надписями: «Лучшему в мире деду. Славик и Женя», фразу со знаменитого шеврона «Груз 200 мы вместе», «Быть воином – жить вечно», «Любимому и единственному сыну. Мама».

Самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Погибли десять человек.