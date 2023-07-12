Предполагаемый убийца школьницы в Челябинской области в день нападения выпил несколько бутылок пива, пишет телеграм-канал 112.

Девочка пропала без вести 9 июля в городе Симе. Спустя два дня ее нашли с ножевыми ранениями в лесу. Подозреваемого задержали, им оказался отец одной из подруг убитого ребенка.

Мужчина знал, что алкоголь ему категорически противопоказан из-за проблем с психикой. Медики подозревали у него неврологические отклонения и рассеянный склероз.

Следователям задержанный рассказал, что слабо помнит о том, что случилось.